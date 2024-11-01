Fallecimiento de nuestro presidente Fernando Reinlein

Fernando Reinlein ha tenido dos destacadas trayectorias profesionales: militar y periodista, y en ambas ha destacado por su compromiso personal y brillantez profesional. Siendo un joven capitán, tras su estancia como teniente paracaidista en la Legión, guarnición de El Sahara, no dudó en sumarse a la Unión Militar Democrática (UMD), de la que uno de sus hermanos, el comandante de Artillería Guillermo Reinlein era fundador, pagando un elevado precio personal, familiar y profesional.