Un fallecido, tres heridos graves y once de carácter moderado tras precipitarse un autobús por un terraplén en La Gomera  

Una guagua, de Gomera Tours, sufrió un accidente en la isla de La Gomera tras precipitarse por un terraplén en las proximidades del complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera. El personal sanitario del SUC confirma un hombre fallecido, tres heridos graves y once de carácter moderado, algunos de ellos ya se encuentran en el Hospital, sin que se descarte que algunas presenten lesiones de carácter grave. El operativo continúa activo mientras se procede a atender a los afectados y asegurar la zona. Las causas del accidente se desconocen.