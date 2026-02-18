·
Fallece una mujer al ser arrastrado su coche en el badén del Zújar
Fallece una mujer al ser arrastrado su coche en el badén del Zújar. Es la primera victima mortal en Extremadura en este perido de borrascas
badajoz
#1
mikhailkalinin
En Alemania tenemos Baden Baden. Supera eso, Zújar.
