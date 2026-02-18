edición general
4 meneos
38 clics
Fallece una mujer al ser arrastrado su coche en el badén del Zújar

Fallece una mujer al ser arrastrado su coche en el badén del Zújar

Fallece una mujer al ser arrastrado su coche en el badén del Zújar. Es la primera victima mortal en Extremadura en este perido de borrascas

| etiquetas: badajoz
3 1 0 K 47 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
En Alemania tenemos Baden Baden. Supera eso, Zújar.
0 K 10

menéame