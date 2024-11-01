Fallece una mujer de 78 años tras la paliza de un compañero de residencia

Una mujer de 78 años ha muerto en una residencia del Cerrado Calderón, en Málaga, tras recibir una brutal paliza de otro paciente. La víctima, que ha estado varios días ingresada en dos centros hospitalarios de la capital malagueña, ha fallecido este domingo. El hombre de 66 años ha sido detenido tras la agresión y puesto a disposición judicial. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 16 de octubre, cuando, al parecer, un residente que padecía demencia atacó a la mujer, afectada por Alzhéimer, según ha adelantado el diario Sur este