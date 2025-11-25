edición general
Fallece Gramma a los 141 años

Gramma, la querida tortuga de las Galápagos que se convirtió en la residente más longeva del Zoológico de San Diego, culminó su increíble viaje de más de un siglo. Su dieta estricta, que incluía sus alimentos predilectos, lechuga romana y jugosos jugos de frutos de cactus, formó parte del secreto de una vida que la llevó a superar los 100 años. Más que una simple habitante, Gramma fue una embajadora viviente de la fauna de las Galápagos y un tesoro histórico.

Joder, 141 años. Para ponerlo en perspectiva, cuando esta tortuga nació Jordi Hurtado acababa de conseguir su primer empleo en Televisión Española.
Otra pensión de la abuela que nos ahorramos.
No se sabe con certeza cuándo llegó la tortuga al zoológico de San Diego, pero los responsables del lugar afirmaron que procedía del zoológico del Bronx, donde llegó en 1928 o 1931 como parte del primer grupo de tortugas de las Galápagos.

Qué triste. Más de 100 años en un zoo para que cuatro mongolos ganen pasta con ello. Y ni una lectura en este sentido en el artículo.

Ah, espera:

Las tortugas de las Galápagos pueden vivir más de 100 años en libertad y casi el doble en cautiverio.

y

La tortuga más longeva conocida de las Galápagos se llamaba Harriet y vivió en el zoológico de Australia hasta los 175 años.

Las mates no cuadran y al final esto es un blanqueo a los zoos.
#2 Por lo que se, normalmente los animales en los zoos son más longevos, ya que tienen alimentación y asistencia sanitaria garantizada y viven en un entorno controlado
