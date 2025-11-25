Fallece Gramma a los 141 años

Gramma, la querida tortuga de las Galápagos que se convirtió en la residente más longeva del Zoológico de San Diego, culminó su increíble viaje de más de un siglo. Su dieta estricta, que incluía sus alimentos predilectos, lechuga romana y jugosos jugos de frutos de cactus, formó parte del secreto de una vida que la llevó a superar los 100 años. Más que una simple habitante, Gramma fue una embajadora viviente de la fauna de las Galápagos y un tesoro histórico.
Qué triste. Más de 100 años en un zoo para que cuatro mongolos ganen pasta con ello. Y ni una lectura en este sentido en el artículo.
Ah, espera:
Las tortugas de las Galápagos pueden vivir más de 100 años en libertad y casi el doble en cautiverio.
y
La tortuga más longeva conocida de las Galápagos se llamaba Harriet y vivió en el zoológico de Australia hasta los 175 años.
Las mates no cuadran y al final esto es un blanqueo a los zoos.