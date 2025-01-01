edición general
Fallece una familia catalana tratando de terminar un menú del día en Villaviciosa

El pasado jueves, los Ribelles, una familia de cuatro miembros procedente de Sabadell (padre, madre, niño y abuela), disfrutaban de su primer día de vacaciones en el Principado.Los turistas, alojados en Gijón, pasaron la mañana en la cercana playa de la Ñora (Villaviciosa) y buscaban un sitio para comer. Tras la recomendación de varios bañistas, eligieron el popular restaurante Casa Koty. Y producto de su absoluto desconocimiento, pidieron cuatro menús del día. Sí… uno para cada uno.

| etiquetas: familia , cataluña , fallece , muertos , hambre , asturias
3 comentarios
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
Errónea. Es de sobras conocido, que una auténtica familia catalana, de las de debó, se habría contentado compartiendo un solo menú entre todos.
Aokromes #3 Aokromes
curioso, realmente existe(existia?) ese restaurante.
#2 encurtido
Qué pereza. El humor de topicazos regionales no tardará mucho en verse como los chistes de Arévalo.
