Falla la séptima misión del cohete H3 japonés

Japón sufre un nuevo revés con su lanzador estrella, el H3. El 22 de diciembre de 2025 a las 01:51 UTC despegaba desde la rampa Y-2 del complejo Yoshinobu del Centro Espacial de Tanegashima la misión H3 F8 con una configuración H3-22S (dos cohetes de combustible sólido SRB-3 y una cofia corta). Aunque el despegue se desarrolló sin problemas, el motor de hidrógeno y oxígeno líquidos LE-5B-3 de la segunda etapa no funcionó debidamente y no pudo efectuar el segundo encendido para enviar la carga útil a una órbita de transferencia geosíncrona.