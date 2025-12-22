edición general
Falla la séptima misión del cohete H3 japonés

Falla la séptima misión del cohete H3 japonés

Japón sufre un nuevo revés con su lanzador estrella, el H3. El 22 de diciembre de 2025 a las 01:51 UTC despegaba desde la rampa Y-2 del complejo Yoshinobu del Centro Espacial de Tanegashima la misión H3 F8 con una configuración H3-22S (dos cohetes de combustible sólido SRB-3 y una cofia corta). Aunque el despegue se desarrolló sin problemas, el motor de hidrógeno y oxígeno líquidos LE-5B-3 de la segunda etapa no funcionó debidamente y no pudo efectuar el segundo encendido para enviar la carga útil a una órbita de transferencia geosíncrona.

| etiquetas: astronáutica , cohete , h3 , japón
Spirito #1 Spirito
Mal, mal... muy mal.

Porque además China va ahí a lo sónsolo pisándole los talones a todos.

Me parece que si Japón quiere establecerse en la Luna tendrá que bajarse al pilón de China. :popcorn:
cocolisto #2 cocolisto
Después de los relojes Casio se han dormido en los laureles.
