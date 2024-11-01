edición general
22 meneos
35 clics
FACUA denuncia a Live Nation por cobrar hasta 66 euros como gastos de gestión en las entradas de Rosalía

FACUA denuncia a Live Nation por cobrar hasta 66 euros como gastos de gestión en las entradas de Rosalía

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Live Nation -promotora de los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona- por la imposición de gastos de gestión de hasta 66 euros y la aplicación de precios dinámicos bajo el concepto de entradas "Platinum".

| etiquetas: facua , denuncia , live nation , entradas rosalia , gastos gestion , 66 eur
18 4 0 K 117 actualidad
9 comentarios
18 4 0 K 117 actualidad
ummon #3 ummon
precios dinámicos=Estafa del siglo XXI, como nos descuidemos van a ponerlo hasta para tomar un café.
5 K 53
frg #8 frg
#3 Ya estuvieron de moda unos bares de copas cuyos precios fluctuaban según a demanda. No recuerdo ninguno que siga abierto con ese esquema en la actualidad.
0 K 12
#4 Daniel2000
Por el tema de conciertos o gastos "innecesarios o caprichosos" (bajo mi punto de vista) yo dejaría que el mercado lo regule ... como si cobran 500€ ... cada uno es libre de ir o no.

Como las reventas del futbol ... si quieres pagar 1.000€ por una entrada, fenomenal.



Otra cosa son los alimentos, transporte, VIVIENDA, ropa.

Sobre esto si que sería para escandalizarnos.
1 K 34
Mountains #1 Mountains
De acuerdo con la información publicada por la propia Live Nation en su página web, estas entradas corresponden a las más demandadas del evento y su precio se fija mediante un sistema de precios dinámicos que varían en función de la oferta y la demanda.
1 K 23
#7 kkculopis
Para luego ver el concierto tras la pantalla de un móvil
1 K 19
kinz000 #2 kinz000
Vaya timo.
1 K 15
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#2 El que quiera ir que vaya, nadie les obliga a pagar esas cantidades
0 K 20
devilinside #9 devilinside
#2 Timo es el concierto en sí, si no lleva músicos de verdad, sino bailarines
0 K 12
#5 Vamohacalmano
Con no pagarlos...tienes
0 K 7

menéame