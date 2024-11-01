FACUA denuncia a Live Nation por cobrar hasta 66 euros como gastos de gestión en las entradas de Rosalía

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Live Nation -promotora de los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona- por la imposición de gastos de gestión de hasta 66 euros y la aplicación de precios dinámicos bajo el concepto de entradas "Platinum".