La factura del clima extremo: España, el país de la UE con más pérdidas económicas este verano

España es el país europeo que ha sufrido este verano más pérdidas económicas ocasionadas por los sucesos meteorológicos extremos, según un estudio de la Universidad de Mannheim (Alemania) y economistas del Banco Central Europeo. Las pérdidas del clima extremo en los meses de junio a agosto por estos sucesos se han cifrado para España en 12.200 millones de euros, si bien la cadena de impactos indirectos hará que esta cantidad suba hasta los 34.800 millones en el año 2029, el equivalente al 0,84% y el 2,4% respectivamente del Valor Agregado...