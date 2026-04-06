Fact check: Trump hace afirmaciones falsas sobre la guerra de Irán y su historial de política exterior.” [ENG]

CNN desmonta varias afirmaciones falsas de Trump: que escribió en su libro que había que matar a Osama bin Laden antes del 11-S (no es cierto), que “terminó ocho guerras” (incluye conflictos que no eran guerras o que no terminaron), que Nicolás Maduro liberó cientos de miles de presos hacia EE. UU. (sin pruebas), que hay 45.000 soldados estadounidenses en Corea del Sur (la cifra real es mucho menor) y que Kamala Harris fue “zar del control fronterizo” y nunca visitó la frontera (visitó dos veces y nunca tuvo ese cargo).