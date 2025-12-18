Las fabulosas alucinaciones de los líderes europeos (Vijay Prashad)

Sentado en una animada sala de la Universidad de Ámsterdam, hago una pregunta sobre el respeto que los estudiantes sienten por su antiguo primer ministro y actual jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte. La sala está animada y divertida. Nadie parece otorgar a Rutte el respeto que podría merecer. Lo ven como un traje vacío que ocupó el cargo de primer ministro desde octubre de 2010 hasta julio de 2024, un total de más de cinco mil días, el jefe de Gobierno con más años de servicio en la historia de los PP.BB.