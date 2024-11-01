edición general
Un fabricante chino de aspiradoras crea una copia del Bugatti Chiron. Promete superarlo en potencia y ser fabricado en Europa

A finales del mes pasado, en China saltó la noticia de que una compañía tecnológica especializada en la fabricación y comercialización de aspiradoras pretendía entrar de lleno en el mercado de hiperdeportivos con su propio vehículo. De hecho, incluso había un teaser muy borroso que daba veracidad a la información. Ahora, ese teaser se ha aclarado y el resultado pondrá furioso a Bugatti.

#1 Hombre_de_Estado
Tienen grandes aspiraciones.
1 K 40
reivaj01 #5 reivaj01 *
#1 En lo que entras y sales te deja el garaje nikeláo y en caso de chocar con algo, gira sobre si mismo y continua aspirando circulando.
0 K 12
frankiegth #6 frankiegth *
#0. El coche que morderá el polvo. :troll:  media
0 K 14
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Cuidad, que los ruskis empezaron con lavadoras y terminaron con misiles hipersónicos.
0 K 12
#2 drstrangelove
No sé que tendrá de cierto esta noticia, pero ya va siendo hora de que las marcas automovilísticas se bajen de la burra con los precios, a ver si los chinos les meten más caña y espabilan.
0 K 11
#4 endy *
El hype del coche eléctrico es tal que dentro de poco hasta las empresas que hacen papel de váter van a terminar haciendo lo mismo. :troll:

Eso sí, al final como siempre quedarán 3 o 4 marcas que serán las que se coman casi todo el pastel.
0 K 7

