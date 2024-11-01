Un fabricante chino de aspiradoras crea una copia del Bugatti Chiron. Promete superarlo en potencia y ser fabricado en Europa

A finales del mes pasado, en China saltó la noticia de que una compañía tecnológica especializada en la fabricación y comercialización de aspiradoras pretendía entrar de lleno en el mercado de hiperdeportivos con su propio vehículo. De hecho, incluso había un teaser muy borroso que daba veracidad a la información. Ahora, ese teaser se ha aclarado y el resultado pondrá furioso a Bugatti.