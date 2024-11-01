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El fabricante de ascensores Kone compra TKE, que cuenta con 800 trabajadores en Asturias

El fabricante de ascensores Kone compra TKE, que cuenta con 800 trabajadores en Asturias

La firma finlandesa acuerda la adquisición de la alemana en una operación de 29.400 millones y siembra la incertidumbre entre la plantilla en la región

| etiquetas: tke , kone , ascensores , asturias , compra , finlandia , alemania
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1 comentarios
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#1 EISev
Ascensores TE KA E

Te kaeh o ke :troll:
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menéame