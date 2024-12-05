Fabricación de papel: una historia de pobreza a riqueza [Eng]  

El Primer Folio de Shakespeare, por ejemplo, se imprimió en papel francés importado en 1623. De hecho, los ingleses aprobaron una serie de leyes en el siglo XVII que prohibían enterrar a un difunto en algodón o lino, ahorrando así aproximadamente 200.000 libras de tela para los fabricantes de papel cada año. En el siglo XIV, una sola fábrica podía comprar alrededor de 2700 kilos de trapos por temporada. Una vez en la fábrica, los trapos se vertían en un sistema similar a un canal lleno de agua limpia, y la rueda hidráulica de la fábrica