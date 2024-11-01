La fábrica siempre fue el objetivo (inglés)

Cuando ayer los ataques estadounidenses e israelíes alcanzaron a Khuzestan Steel y Mobarakeh Steel, Irán ya había vivido algo similar. En 1941, las fuerzas aliadas invadieron un país neutral, expulsaron a sus ingenieros, desmantelaron sus fábricas e interceptaron maquinaria industrial en el mar. En 1938, Irán contrató al consorcio alemán Demag-Krupp para construir un complejo siderúrgico en Karaj. Cuando los Aliados invadieron el país en 1941 —expulsando a los alemanes, cuya presencia era la justificación declarada—, incautaron del equipo...