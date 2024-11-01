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La fábrica de Seat de Martorell ya está preparada para fabricar estos tres nuevos coches

La fábrica de Seat de Martorell ya está preparada para fabricar estos tres nuevos coches

La planta de Seat Martorell ha culminado una gran transformación industrial para producir 3 nuevos eléctricos: Cupra Raval, VW ID. Polo y ID. Polo GTI . La fábrica incorpora nuevas áreas de ensamblaje de baterías, más digitalización y formación especializada. El Raval será el modelo urbano de Cupra; el ID. Polo busca ser el utilitario eléctrico de referencia en Europa; y el ID. Polo GTI se enfoca a la deportividad también en eléctrico. Martorell se consolida así como centro clave de movilidad eléctrica urbana de VW, comenzando su era electrica

| etiquetas: seat , martorell , electricos
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4 comentarios
6 2 0 K 96 actualidad
josde #3 josde
Da lo mismo como siempre en Seat sus coches eléctricos serán muy caros.
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Bombástico #4 Bombástico
Y ninguno por debajo de los 30.000€
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taSanás #1 taSanás *
"El Raval será el modelo urbano emocional de Cupra" los de marketing, unos putos máquinas :clap:
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#2 Grahml *
#1 Probablemente para muchos el modelo más emocional sea el "PoloGT"I.
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menéame