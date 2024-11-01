La fábrica de Seat de Martorell ya está preparada para fabricar estos tres nuevos coches

La planta de Seat Martorell ha culminado una gran transformación industrial para producir 3 nuevos eléctricos: Cupra Raval, VW ID. Polo y ID. Polo GTI . La fábrica incorpora nuevas áreas de ensamblaje de baterías, más digitalización y formación especializada. El Raval será el modelo urbano de Cupra; el ID. Polo busca ser el utilitario eléctrico de referencia en Europa; y el ID. Polo GTI se enfoca a la deportividad también en eléctrico. Martorell se consolida así como centro clave de movilidad eléctrica urbana de VW, comenzando su era electrica