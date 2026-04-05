Fábrica israelí de drones totalmente destruida en ataque con misiles iraníes

Medios de comunicación israelíes informan que una fábrica de drones en Petah Tikva, cerca de Tel Aviv, quedó completamente destruida tras un ataque con misiles iraníes(..) El director ejecutivo de AeroSol, Israel Wasserlauf, declaró que los daños son tan graves que la fábrica no podrá reanudar sus operaciones. Señaló que la potente explosión causó una destrucción generalizada de la infraestructura, la maquinaria de producción y las oficinas administrativas.
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Bueno, yo pillé algo de cacho hace 45 años: le roce con mi mano la mano a una moza así como con ganas y me miró con ojitos de amor. Para mí es algo inolvidable.
Mi Dulcinea del Toboso.
Ya no me acuerdo bien porque en una de las reencarnaciones fui mosquito y me hinché de mordisquear mozas guapas y ya perdí la cuenta.
Yo, en suspiros y sueños forzados durante años, incluso llegué a pillar cacho con una moza guapa en tres o cuatro veces soñando profundamente.
Y siempre había algo que me despertaba a destiempo en sobresalto.
Después de tu estapa de "orangután", creo que te reencanarás dos o tres veces más en no sé qué criatura interestelar.
En ameba no, ni en gusanillo ni en chinche.
Ahora bien, en Predator tampoco.
No la han acertado
Pero los heptápodos tampoco son mancos.
Me imagino a los accionistas ayer mismo, el primerito día siendo dueños y pensando que habían hecho el negocio de sus vida, le habían vendido una fábrica de drones justo cuando cuando hay más necesidad de ellos
El detectómetro de panfletisno oximorónico sigue funcionando de puta madre....