Fábrica israelí de drones totalmente destruida en ataque con misiles iraníes

Medios de comunicación israelíes informan que una fábrica de drones en Petah Tikva, cerca de Tel Aviv, quedó completamente destruida tras un ataque con misiles iraníes(..) El director ejecutivo de AeroSol, Israel Wasserlauf, declaró que los daños son tan graves que la fábrica no podrá reanudar sus operaciones. Señaló que la potente explosión causó una destrucción generalizada de la infraestructura, la maquinaria de producción y las oficinas administrativas.