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Fábrica israelí de drones totalmente destruida en ataque con misiles iraníes

Fábrica israelí de drones totalmente destruida en ataque con misiles iraníes

Medios de comunicación israelíes informan que una fábrica de drones en Petah Tikva, cerca de Tel Aviv, quedó completamente destruida tras un ataque con misiles iraníes(..) El director ejecutivo de AeroSol, Israel Wasserlauf, declaró que los daños son tan graves que la fábrica no podrá reanudar sus operaciones. Señaló que la potente explosión causó una destrucción generalizada de la infraestructura, la maquinaria de producción y las oficinas administrativas.

| etiquetas: israel , fabrica de drones , ataque , irán , guerra , petah tikva
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23 comentarios
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Comentarios destacados:    
Spirito #1 Spirito
Israel debe desaparecer.
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Pertinax #2 Pertinax
#1 Te voy a positivar, pero no te acostumbres. :troll:
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Spirito #4 Spirito
#2 Eso es porque seguramente habrá una quedada de meneantes mozos cincuentones y cuasi virgenes en breve en algún antro de esos vuestros y, claro, como para mí sabes que es algo irresistible, para que confíe de que no me pondrás polonio210 en el tapeo de al medio día. :troll:
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Pertinax #5 Pertinax *
#4 ¡Hoy pillamos fijo! :troll:
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Spirito #7 Spirito *
#5 Creo que nos iremos vírgenes. :foreveralone:

Bueno, yo pillé algo de cacho hace 45 años: le roce con mi mano la mano a una moza así como con ganas y me miró con ojitos de amor. Para mí es algo inolvidable. :hug:

Mi Dulcinea del Toboso. :shit:
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Elrosquasard #10 Elrosquasard
#7 Pero... tu no estabas con La Diabla? :shit:
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Spirito #13 Spirito *
#10 Pero eso creo que fue hace siete u ocho reencarnaciones. Vete tú a saber. :shit:

Ya no me acuerdo bien porque en una de las reencarnaciones fui mosquito y me hinché de mordisquear mozas guapas y ya perdí la cuenta. :troll:
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Elrosquasard #14 Elrosquasard
#13 Muy típico del español medio. Todo hemos sido en algún momento Follarín de los Bosques. :hug:
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Spirito #16 Spirito *
#14 Ea. Sí, si.

Yo, en suspiros y sueños forzados durante años, incluso llegué a pillar cacho con una moza guapa en tres o cuatro veces soñando profundamente.

Y siempre había algo que me despertaba a destiempo en sobresalto. :foreveralone:
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orangutan #19 orangutan
#13 Fuiste mosquito hembra, no te olvides
1 K 19
Spirito #21 Spirito *
#19 xD

Después de tu estapa de "orangután", creo que te reencanarás dos o tres veces más en no sé qué criatura interestelar.

En ameba no, ni en gusanillo ni en chinche.

Ahora bien, en Predator tampoco. xD
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Arachne #22 Arachne *
#21 Tardígrado! Ha salido hoy como respuesta en "Saber y ganar".
No la han acertado :-O

Pero los heptápodos tampoco son mancos.  media
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pitercio #6 pitercio
Por lo que se está viendo, los iranises están haciendo una selección de objetivos bélicos y militares que no tiene nada que ver con los crímenes genocidas de sus contendientes.
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#3 pascuaI
Fue Israel quien la destruyó. Como ya ganaron la guerra hace varias semanas, pues no tiene sentido seguir teniendo fábricas de armamento. Ahora ya son felices y comen perdices.
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DDJ #9 DDJ *
"El incidente se produjo apenas dos días después de que la empresa fuera vendida a una firma de seguridad en una operación valorada en aproximadamente 35 millones de séqueles."

Me imagino a los accionistas ayer mismo, el primerito día siendo dueños y pensando que habían hecho el negocio de sus vida, le habían vendido una fábrica de drones justo cuando cuando hay más necesidad de ellos xD xD xD
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Alqui #8 Alqui
¿Seguro que no era una fábrica de lavadoras?
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DocendoDiscimus #18 DocendoDiscimus
#8 No, no, era de drones. Pero lo que la destruyó no fue un misil, sino que se incendió la lavandería de la fábrica.
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alpoza #11 alpoza
estan muy bien informados estos Iranies, parecen el mossad, no se cuál de los dos le esta pasando mas información, pero estoy seguro que los rusos lo gozan mas.
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azathothruna #17 azathothruna
#11 El MSS esta en el bardo :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
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Blackat #15 Blackat
No son tan invencibles los nazis...
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lvalin #12 lvalin
"Medios de comunicación israelíes informanMEEEEEEEEEEECCCCCCCC".

El detectómetro de panfletisno oximorónico sigue funcionando de puta madre....
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#20 zancudo
A ver si lo adivino sin leer la noticia: no ha habido tampoco ningún muerto, si acaso algún herido leve
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menéame