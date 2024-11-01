De la fábrica al desguace: el eléctrico reduce entre un 55% y un 73% las emisiones frente al vehículo de combustión  

Fabricar un vehículo eléctrico emite más CO2 que fabricar uno de gasolina. Este dato ha alimentado una narrativa que cuestiona la ventaja climática del coche eléctrico. Los datos más recientes —y el análisis del ciclo de vida completo— cuentan una historia diferente. Cuando se contabilizan las emisiones de CO2 equivalente desde la extracción de materias primas hasta el desguace, el eléctrico emite entre un 55% y un 73% menos que un vehículo de combustión equivalente en la Unión Europea.