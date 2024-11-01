De la fábrica al desguace: el eléctrico reduce entre un 55% y un 73% las emisiones frente al vehículo de combustión  

Fabricar un vehículo eléctrico emite más CO2 que fabricar uno de gasolina. Este dato ha alimentado una narrativa que cuestiona la ventaja climática del coche eléctrico. Los datos más recientes —y el análisis del ciclo de vida completo— cuentan una historia diferente. Cuando se contabilizan las emisiones de CO2 equivalente desde la extracción de materias primas hasta el desguace, el eléctrico emite entre un 55% y un 73% menos que un vehículo de combustión equivalente en la Unión Europea.
| etiquetas: contaminación , co2 , vehículo , eléctrico , combustión
Como sistemas modulares que permitan alargar la vida/reutilizar partes del coche.
Realmente, y con la casi desaparición de la industria automotriz europea, podríamos obligar a liberar patentes y a homogeneizar distintas partes de los vehículos (como es ha hecho con los cargadores del móvil y demás) que permita tanto fabricar coches más seguros como mucho menos contaminantes...
Pero lo que se prefiere es seguir subvencionando una industria moribunda.