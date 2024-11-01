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La F1 canceló los GP de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente

La F1 canceló los GP de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previstos para abril, debido al conflicto bélico en Medio Oriente tras la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. La decisión obligará a modificar el calendario 2026, que tendrá una pausa de casi un mes luego de la carrera en Japón.

| etiquetas: f1 , arabia saudí , bahréin , eeuu , israel , irán
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4 comentarios
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#3 guillersk
Esto beneficia a Madrid, no todo son malas noticias
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curaca #4 curaca
#3 al que va a beneficiar es a Barcelona.
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menéame