La F1 canceló los GP de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previstos para abril, debido al conflicto bélico en Medio Oriente tras la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. La decisión obligará a modificar el calendario 2026, que tendrá una pausa de casi un mes luego de la carrera en Japón.