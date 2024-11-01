La F1 canceló los GP de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previstos para abril, debido al conflicto bélico en Medio Oriente tras la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. La decisión obligará a modificar el calendario 2026, que tendrá una pausa de casi un mes luego de la carrera en Japón.
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