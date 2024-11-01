Extremadura, una paradoja española de despoblación y mensajes electorales antiinmigración

Extremadura es un ejemplo del despoblamiento de la España rural y del envejecimiento progresivos por factores como la emigración y la baja natalidad. En este contexto de crisis social y demográfica, el candidato de Vox lo tiene claro sobre la inmigración, oponiéndose desde Extremadura a la "política de puertas abiertas" que atribuye al Gobierno español. Mientras que los extranjeros son en torno al 14 % de la población total de España (más de 49 millones de habitantes), apenas llegan al 4,4 % en Extremadura, donde son algo más de 46.000 personas