Extremadura, una paradoja española de despoblación y mensajes electorales antiinmigración

Extremadura es un ejemplo del despoblamiento de la España rural y del envejecimiento progresivos por factores como la emigración y la baja natalidad. En este contexto de crisis social y demográfica, el candidato de Vox lo tiene claro sobre la inmigración, oponiéndose desde Extremadura a la "política de puertas abiertas" que atribuye al Gobierno español. Mientras que los extranjeros son en torno al 14 % de la población total de España (más de 49 millones de habitantes), apenas llegan al 4,4 % en Extremadura, donde son algo más de 46.000 personas

| etiquetas: extremadura , población , emigración , inmigración , oposición , paradoja
2 comentarios
#1 veratus_62d669b4227f8
Son como cacatuas. Tienen su discurso, sus cuatro cosas, mas bien dos la dictadura Sanchista y la inmigración, asi que da igual donde estén y las circunstancias locales; el discurso es el mismo y además les funcionan porque los tontos son igual de tontos aquí que en la conchinchina. Tampoco tienen nada de originales o creativos, que esto de crear una amenaza para a continuación vendernos la salvación está mas visto que el tebeo. Lo triste es que les funcione.
#2 josiahallen
Pues claro que hay pocos en Extremadura. Están casi todos en Cataluña, a donde se les envia para que los independentistas sean proporcionalmente menos.
