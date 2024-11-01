"Extremadamente ambicioso e ilógico": Irán critica el plan de paz de 15 puntos propuesto anteriormente por EEUU y dice que tiene sus propias demandas antes de la fecha límite de Trump [ENG]

Horas antes de la esperada conferencia de prensa del presidente Trump sobre el conflicto con Irán, Teherán señaló una postura más dura sobre los esfuerzos diplomáticos en curso, rechazando elementos del marco de paz liderado por Estados Unidos propuesto anteriormente, según un informe de Iran International. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo: “Hemos compilado y formalizado nuestro propio conjunto de demandas.” Baghaei reiteró que las negociaciones no pueden continuar bajo presión, amenazas, agresión y violación del derecho internacional.