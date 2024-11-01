La extrema derecha y la salud: una crisis política en curso (Editorial de The Lancet) [ENG]

edición general
En Europa y EEUU, el racismo, la xenofobia y el nacionalismo de extrema derecha se han normalizado en el discurso político. Es importante que la comunidad médica reconozca esta amenaza para la salud pública y responda. Las academias científicas, las asociaciones médicas y las revistas científicas deben hacer declaraciones claras que se opongan a la normalización del racismo y la discriminación en el discurso político, liderar el activismo antirracista y hacer de la equidad un objetivo definitorio de su misión.

#1 lordban
Madre mía, el neoliberalismo progre se mete en cualquier resquicio que pilla, no hay estamento en el que no se hayan infiltrado y desde el que no pretendan atrincherarse para tratar de socavar la voluntad del pueblo. Que aprovechen los 3 años que les quedan, está claro qué votaran la mayoría de isleños nativos en las próximas elecciones de UK.
cocolisto #2 cocolisto
Ojalá fuera así....
