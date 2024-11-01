La extrema derecha y la salud: una crisis política en curso (Editorial de The Lancet) [ENG]

En Europa y EEUU, el racismo, la xenofobia y el nacionalismo de extrema derecha se han normalizado en el discurso político. Es importante que la comunidad médica reconozca esta amenaza para la salud pública y responda. Las academias científicas, las asociaciones médicas y las revistas científicas deben hacer declaraciones claras que se opongan a la normalización del racismo y la discriminación en el discurso político, liderar el activismo antirracista y hacer de la equidad un objetivo definitorio de su misión.