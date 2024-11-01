·
9432
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
4850
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
4637
clics
Las lamas del ágora de Valencia: una chatarra de 13 millones de Calatrava bloqueando una parcela de 400
6354
clics
‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo
5488
clics
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
más votadas
426
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
331
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
457
Desaparecida la fiscal militar israelí que filtró la violación de un preso palestino
433
El boicot a Israel en la comida: los productos y empresas alimentarias en el punto de mira
250
Iñaki Gabilondo: "Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional"
17
meneos
17
clics
La extrema derecha gana la batalla del algoritmo en las redes sociales donde se informan los más jóvenes
"El riesgo a corto plazo es claro: tendremos generaciones que votarán con marcos ideológicos muy polarizados, construidos desde la desinformación y la simplificación extrema"
|
etiquetas
:
extrema derecha
,
algoritmo
,
jovenes
,
redes sociales
14
3
4
K
28
actualidad
39 comentarios
14
3
4
K
28
actualidad
#1
Verdaderofalso
Redes sociales controladas por la derecha, llevan a los jóvenes a girar a la derecha
6
K
100
#4
tul
#1
no se podia saber
1
K
25
#7
Abajo
#1
Hace bastante tiempo comentaba por aquí que los smartphones no deberían permitirse a los menores de edad porque se estaban usando, entre otras cosas, para adoctrinar a menores de edad, que YouTube, Facebook y demás redes sociales incluida las secciones de comentarios de cualquier foro estaban potenciando discursos ultras mediante bots y soldaditos cibernéticos a sueldo. Ludita me llamaban por aquí los soldaditos cibernéticos…
1
K
22
#20
sleep_timer
#1
El tema es que la "ideología" de derecha es la no ideología, por lo tanto con decir subnormalidades sin parar hasta el mas tonto lo entiende, por eso tiene popularidad.
0
K
11
#2
Macadam
#0
www.meneame.net/story/extrema-derecha-gana-batalla-algoritmo-redes-soc
4
K
73
#3
Juanjolo
*
El gobierno de Sánchez pasara a la historia por ser los impulsores de la derecha en España
9
K
42
#5
StuartMcNight
*
#3
Otro ejemplo de pero cambiando Trump por Voxetarras. Sois un meme.
4
K
67
#11
Juanjolo
*
#5
¿no será que lo que te molesta es la alternancia política? Yo no quiero dictaduras eh? Vete pa Venezuela si estás más agusto con un sistema cerrado pero aquí, la gente decide votar libremente una cosa u otra y los primeros responsables de ese vaivén son los dirigentes políticos.
No escondas la cabeza como un avestruz ni veas fantasmas donde no los hay. Que asco de izquierda, macho engañabobos
dictadores
facinerosos
5
K
36
#24
baronluigi
*
#11
Un franquista hablando de dictadores. Irónico. Y te votan otras 3 cuentas clones de derecha
0
K
10
#25
Juanjolo
*
#24
te repites mas que Pedro
0
K
6
#26
baronluigi
#25
Le dijo la sartén al cazo.
0
K
10
#31
StuartMcNight
*
#11
Primo. A Perro Xanse lo ha puesto en el poder los votes de tus compatriotas. El unico que esta aqui rebuznando "dictador" a gente que ha ganado unas elecciones eres tu.
Es obvio quien esta "molesto" con la alternancia politica y quien quiere una dictadura. De los suyos. Obviamente.
Asi que, haga el favor de aceptar que si decides votar a nazis es TU responsabilidad no la de otros.
0
K
10
#37
Juanjolo
*
#31
en cualquier país decente, normal, ante los casos de corrupción que están rodeando a Sánchez, se le hubiera sido exigido a convocar elecciones inmediatamente. Por el motivo que sea aqui no se le está exigiendo nada. Eso se suma a que presentar presupuestos es una exigencia constitucional que se la está pasando por el forro.
0
K
6
#12
vGeeSiz
#5
bonita proyección Stuart, nunca decepcionas
1
K
21
#32
StuartMcNight
#12
#30
Mira, dos clasicos menantes NO nazis muy ofendiditos porque llamen nazis a otros. Pero oye. Recuerden... ellos NO son nazis. Solo estan defendiendo a cada uno de los nazis que se les cruzan.
0
K
10
#34
vGeeSiz
#32
todo lo que no me gusta es Hitler
Sois taaaaaan tiernos
1
K
4
#36
StuartMcNight
*
#34
"Nada es nazi solo gente que opina diferente a ti con gusto por los simbolos religiosos hindus, las runas nordicas y llamar siempre a taxis"
Sois taaaaaan tiernos
Ademas no se porque lloras. Si he dejado clarisimo que tu NO eres nazi. Para nada nadisima naditita. Solo que por casualidades de la vida siempre estas al lado de ellos.
0
K
10
#38
Macnulti_reencarnado
#32
gracias a personajes como tú la extrema izquierda se ha vuelto absolutamente irrelevante.
0
K
7
#18
Thalin
#5
Bueno, no se puede negar que razón no le falta, y más contado que el pose es un partido de derechas.
0
K
7
#19
VFR
#18
Sumar también forma parte del gobierno
0
K
7
#22
Thalin
#19
Y?
0
K
7
#23
VFR
#22
que el gobierno es de izquierdas, lo que es de derechas es el parlamento
0
K
7
#33
Thalin
#23
Bueno, esa es tu opinión, la mía es que el gobierno es de derechas, solo hay que ver lo que han sacado ahora para darle pasta a los fondos buitre. Y luego, en el parlamento, es de derechas y hay mucha extrema derecha metida.
0
K
7
#35
StuartMcNight
#18
Los jovenes no se acercan al fascismo por culpa de Pedro Sanchez. Eso es una mamarrachada. Y mas contando que el PSOE es un partido de derechas.
0
K
10
#39
Thalin
#35
A ver, el otro comentaba que el pedrito impulsaba a la derecha, y siendo de derechas, es normal que impulse a la derecha, no?
0
K
7
#30
Macnulti_reencarnado
#5
los etarras están de socios del perro. Deberías saberlo.
0
K
7
#6
Verdaderofalso
#3
porque el basurero que se ha vuelto (más) Twitter desde que lo compró Musk no tiene nada que ver
2
K
50
#8
powernergia
#3
Y en Italia, y en Francia, y en EEUU y en...
0
K
11
#29
Macnulti_reencarnado
#3
junto con Meneame. A una escala infinitamente menor, claro.
0
K
7
#9
Enero2025
¿Molesta que la gente vote mal?
Por eso la izquierda ama las dictaduras
7
K
33
#13
JackNorte
#9
Cuando te dicen que han modificado tu voto y tu gritas libertad.
1
K
30
#21
sleep_timer
#9
1
K
29
#27
traviesvs_maximvs
#9
no es la izquierda la que lleva años pataleando con que estamos en una dictadura cuando el presidente electo (y remarco el término) no ha incumplido ninguna ley electoral ni constitucional.
0
K
10
#14
CharlesBrowson
pues anda que no nos dejamos, todos, panoja en los influencers estatistas y demas experimentos fallidos como los de genz aquel
1
K
19
#16
strike5000
#14
Eso es lo que les jode, que ellos también lo intentan pero les sale mal.
1
K
18
#17
strike5000
*
Editado.
0
K
11
#10
Rogue
Las redes sociales desinforman e intoxican.
Quién vaya a buscar información a una red social va apañao
0
K
8
#15
pirat
Deben ser jóvenes tontos influenciables
0
K
8
#28
Juanjolo
....
0
K
6
