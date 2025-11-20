La extrema derecha empuja a las autonomías del PP a eliminar de las escuelas un programa de enseñanza del árabe creado por Rajoy

La presión de la extrema derecha está llevando al PP a suprimir de las escuelas un programa de lengua árabe y cultura marroquí puesto en marcha en 2012 por el Gobierno del popular Mariano Rajoy, en el que el año pasado participaron cerca de 8.000 alumnos en 400 centros educativos. Murcia y Madrid lo han suprimido este curso, y otras comunidades del Partido Popular barajan hacerlo. En Cataluña, donde su eliminación no está sobre la mesa, el Govern ha pedido al Ministerio de Educación que oculte la relación de centros que participan...