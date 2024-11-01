Un extraordinario complejo de recintos de fosos circulares concéntricos de hace 6500 años descubierto en Austria

La singularidad del hallazgo en Rechnitz, Austria, radica en su densidad y antigüedad. Las prospecciones geofísicas y aerofotográficas sistemáticas de 2011 a 2017 detectaron los restos de 4 monumentales estructuras de tierra del Neolítico. De ellas, 3 eran Kreisgrabenanlagen (fosas circulares), típico del Neolítico Medio en Centroeuropa. Formados por múltiples fosos circulares concéntricos (con diámetro de hasta 105 m) interrumpidos por entradas complejas y asociados a menudo con empalizadas de madera, se construyeron entre el 4850 y 4500 a.C.