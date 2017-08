El extraño caso de las banderas ‘estelades’ en la manifestación de Barcelona  

Miles de personas llevaron pancartas contra el presidente del Gobierno y Felipe VI por "defender las políticas que promueven la violencia" y llenaron el centro de Barcelona de banderas 'estelades'. No obstante, para la Casa Real, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, esto no ocurrió así. A juzgar por las imágenes publicadas en las cuentas de Twitter del presidente del Gobierno, del líder socialista y de la Zarzuela, las pancartas contra la venta de armas y las 'estelades' no estuvieron presentes en la manifestación de este sábado.