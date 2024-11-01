edición general
14 meneos
13 clics
Las extrañas (y judicializadas) cuentas de Ribera Salud en Torrejón: fuertes pérdidas pese a recibir más que nunca de Ayuso

Las extrañas (y judicializadas) cuentas de Ribera Salud en Torrejón: fuertes pérdidas pese a recibir más que nunca de Ayuso

Las cifras sufrieron un descenso del 66% mientras que la Comunidad de Madrid inyectó casi 33 millones de euros en sus peores momentos.

| etiquetas: ayuso , judicializadas , cuentas , ribera salud , torrejón de ardoz , pérdidas
11 3 0 K 134 actualidad
1 comentarios
11 3 0 K 134 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Creo que no son "pérdidas" sino "pocos beneficios"

Si este año ganan X, el año que viene el objetivo es X + 15%, y si no se consigue, se consideran perdidas.

Lo sé, y es así.
4 K 70

menéame