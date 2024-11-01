·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5022
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
6075
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
4135
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
5814
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
5645
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
más votadas
432
Marcial Cuquerella, uno de los organizadores del acoso a la familia de Irene Montero y Pablo Iglesias, reconoce su pertenencia a El Yunque
299
Al menos 23 mujeres afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía tienen un tumor
211
Fallece Héctor Alterio
392
Informe oficial: así se ha violado en comisarías y cuarteles
274
Quirón mantiene a González Amador, imputado por corrupción en los negocios, pese a las exigencias de su código ético
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
13
clics
Las extrañas (y judicializadas) cuentas de Ribera Salud en Torrejón: fuertes pérdidas pese a recibir más que nunca de Ayuso
Las cifras sufrieron un descenso del 66% mientras que la Comunidad de Madrid inyectó casi 33 millones de euros en sus peores momentos.
|
etiquetas
:
ayuso
,
judicializadas
,
cuentas
,
ribera salud
,
torrejón de ardoz
,
pérdidas
11
3
0
K
134
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
134
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
XtrMnIO
Creo que no son "pérdidas" sino "pocos beneficios"
Si este año ganan X, el año que viene el objetivo es X + 15%, y si no se consigue, se consideran perdidas.
Lo sé, y es así.
4
K
70
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si este año ganan X, el año que viene el objetivo es X + 15%, y si no se consigue, se consideran perdidas.
Lo sé, y es así.