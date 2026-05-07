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Extractos del grupo municipal de Democracia Ourensana revelan vaciados de dinero masivos

Extractos del grupo municipal de Democracia Ourensana revelan vaciados de dinero masivos

Los extractos bancarios del grupo municipal de Democracia Ourensana a los que ha tenido acceso este periódico demuestran que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recibía de su personal de confianza una tarifa fija mensual y se quedaba incluso con parte de la paga extra de Navidad de sus trabajadores ya antes de llegar al poder, con un posterior vaciado de las cuentas del partido vía cheque o pagos en concepto de comunicación. Así, la cuenta servía como un embudo del que desaparecían decenas de miles de euros en cheques al portador.

| etiquetas: democracia ourensana , gonzalo pérez jácome
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2 comentarios
4 1 0 K 43 politica
#2 Sacapuntas *
Cuando hay voluntad y consentimiento, el delito desaparece. Esto es lo que parece que hacían todos en Democracia Ourensana, Jácome y sus acólitos. Pero cuando dejas de ser fiel a tu amo, te arrepientes y denuncias. Puede que sea escandaloso, inmoral o poco ético, pero no es delito. ¿Me equivoco? Algo parecido pasa en Vox y probablemente en otros partidos.
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#1 Eukherio
Y volvería a ganar las elecciones.
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menéame