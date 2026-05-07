Extractos del grupo municipal de Democracia Ourensana revelan vaciados de dinero masivos

Los extractos bancarios del grupo municipal de Democracia Ourensana a los que ha tenido acceso este periódico demuestran que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, recibía de su personal de confianza una tarifa fija mensual y se quedaba incluso con parte de la paga extra de Navidad de sus trabajadores ya antes de llegar al poder, con un posterior vaciado de las cuentas del partido vía cheque o pagos en concepto de comunicación. Así, la cuenta servía como un embudo del que desaparecían decenas de miles de euros en cheques al portador.