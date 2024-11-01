Exrepresentante republicano: los actuales republicanos de la Cámara de Representantes «son desgraciados» (ENG)

El exrepresentante Dave Trott (republicano por Michigan) afirmó que los actuales republicanos de la Cámara de Representantes se sienten «miserables» y son objeto de frecuentes ataques por parte de la base MAGA mientras prestan servicio en la segunda administración Trump. «Los miembros con los que he mantenido contacto se sienten miserables, y la deplorable situación actual en nuestro Capitolio es sin duda un factor determinante detrás de las recientes dimisiones de muchos legisladores», escribió el martes.