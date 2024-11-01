edición general
Exrepresentante republicano: los actuales republicanos de la Cámara de Representantes «son desgraciados» (ENG)

El exrepresentante Dave Trott (republicano por Michigan) afirmó que los actuales republicanos de la Cámara de Representantes se sienten «miserables» y son objeto de frecuentes ataques por parte de la base MAGA mientras prestan servicio en la segunda administración Trump. «Los miembros con los que he mantenido contacto se sienten miserables, y la deplorable situación actual en nuestro Capitolio es sin duda un factor determinante detrás de las recientes dimisiones de muchos legisladores», escribió el martes.

comentarios
Herumel
Que recuerden que van a ser complices de un Golpe de Estado.... serán tan cobardes de forma individual que

mikhailkalinin
Qué triste es ser miserable en dos idiomas diferentes.


