Expropiadas por el Cabildo de La Palma para hacer un lujoso balneario pese a que la justicia ordenó devolverles sus tierras

Una sentencia firme anuló el procedimiento porque la Corporación se amparó en una ley derogada. Pero una nueva norma restauró su vigencia con efectos retroactivos, bloqueando la entrega de las parcelas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias avaló la maniobra y ahora las afectadas han recurrido al Supremo.
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No tengo ni idea de leyes, desconozco cual partido autorizó o no esto allí, pero como ciudadano cada día siento más indefensión hacia el uso y disfrute de espacios naturales (en este caso no es lo mismo fincas tradicionales que un complejo dr balneario) . Mi sentir es que en la península, en el litoral, se permite todo y en Canarias más de lo mismo.
Tristeza, rabia e impotencia es lo que me produce leer noticias como esta.