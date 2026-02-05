El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, investigado por la autoridad anticorrupción por el caso Epstein

La policía noruega anunció este jueves la apertura de una investigación contra el exprimer ministro Thorbjørn Jagland por sospecha de "corrupción agravada" debido a sus vínculos pasados con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Primer ministro del Partido Laborista entre 1996 y 1997, Jagland fue presidente del Comité Nobel que otorga el Premio Nobel de la Paz y secretario general del Consejo de Europa cuando forjó vínculos con Epstein en la década de 2010.
