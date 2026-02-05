edición general
El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, investigado por la autoridad anticorrupción por el caso Epstein

El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, investigado por la autoridad anticorrupción por el caso Epstein

La policía noruega anunció este jueves la apertura de una investigación contra el exprimer ministro Thorbjørn Jagland por sospecha de "corrupción agravada" debido a sus vínculos pasados con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Primer ministro del Partido Laborista entre 1996 y 1997, Jagland fue presidente del Comité Nobel que otorga el Premio Nobel de la Paz y secretario general del Consejo de Europa cuando forjó vínculos con Epstein en la década de 2010.

5 comentarios
#2 carraxe
Vaya hombre, no se podía sospechar que hubiese corrupción en el comité que elige quién se lleva el Nobel
estemenda #4 estemenda *
#2 Los primeros ministros de Noruega no tienen nada que ver con el comité, aunque Trump pensara que sí.
diariomendozasur.com/mundo/primer-ministro-noruego-sobre-el-nobel-de-l
#5 carraxe *
#4 "Primer ministro del Partido Laborista entre 1996 y 1997, Jagland fue presidente del Comité Nobel que otorga el Premio Nobel de la Paz y secretario general del Consejo de Europa cuando forjó vínculos con Epstein en la década de 2010"

Este sí fue parte, además el presidente. Está en la entradilla

Trump es un imbécil, no hace falta convencerme
rogerius #1 rogerius
Trump aparte ¿los archivos Epstein solo señalan a demócratas y a gentes de Europa?
#3 carraxe *
#1 Es una manera de desviar la atención sobre lo importante. Hablan de Clinton y Gates, que están más que amortizados, y evitan evidenciar que todo esto es el mecanismo del sionismo para manejar el mundo: los sobornos y la extorsión.

¿Cómo si no EEUU luchó todas las guerras que le interesaban a israhell? Por si el AIPAC no fuese suficiente, tenían este mecanismo. Y les funcionó.

Trump está enmierdado hasta las trancas, y muchos otros líderes, pero a esos no interesa señalarlos. Todavía se les puede extorsionar, y pienso expresamente en líderes europeos. Y detrás de todo, implacable, israhell y los sionistas
