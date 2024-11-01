Una exposición recorre Madrid para mostrar sus lugares abandonados por la especulación y la desmemoria

La Cárcel de Carabanchel, La Pagoda o La Playa de Madrid son algunos de los lugares desaparecidos que recupera la exposición Madrid. Cartografía fantasma, que a lo largo del 2026 recorrerá diversos municipios de la Comunidad de Madrid. Un mapeo de la ciudad que aborda temas como la pérdida de patrimonio por especulación inmobiliaria o intereses políticos, la gentrificación, la vida de los barrios o la ciudad subterrénea.