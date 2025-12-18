Exposición radiológica  

La radioactividad suele generar intensas pasiones, pero sólo alguna de sus manifestaciones. Otras, sin embargo, pasan desapercibidas. Si os pregunto ¿qué trabajadores en España están sometidos a una dosis más alta de radiación ionizante? Supongo que pensaréis en dos ámbitos profesionales. Uno, los trabajadores sanitarios del área de radiodiagnóstico, y el otro, claro, el personal de una central nuclear. Sin embargo, he encontrado una categoría profesional que sobrepasa con creces la dosis de radioactividad de las anteriores categorías.