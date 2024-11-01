edición general
Las exportaciones de whisky estadounidense a Canadá se desploman casi un 70 % tras la guerra arancelaria de Trump

Canadá había sido un mercado de exportación de aproximadamente 250 millones de dólares para los destiladores estadounidenses antes de la disputa comercial.

#1 Nasser
Me encanta el Bourbón, (no el Borbón) pero me he comprado un Whisky canadiense que está mejor. Creo que voy ha hacer cambio definitivo.
:troll:
autonomator #2 autonomator
#1 Hace tres años que no bebo, pero de mi época del "dedito" muy recomendable el Queen Margot Blended Scotch Whisky de ocho años del Lidl. (sinceramente bueno y un precio rompedor)
#3 Nasser
#2 este no es barato pero enamora  media
oceanon3d #4 oceanon3d *
#1 Mientras no sea el mata ratas de Jack Daniels ... yo lo uso para las hormigas y siento pena hasta por esa pobres..

Esa nota a acetona de pegamento imedio como nota de cata ni en el fin del mundo.
#5 Nasser
#4 xD xD xD xD
devilinside #7 devilinside
#1 La diferencia para mí, es que el canadiense es rye, que no lleva maíz, como el bourbon
Kamillerix #6 Kamillerix
Espero que ahora se popularice el Canadian Club, no es fácil de ver en muchos "sitios"... :-D
