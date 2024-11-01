·
Las exportaciones de whisky estadounidense a Canadá se desploman casi un 70 % tras la guerra arancelaria de Trump
Canadá había sido un mercado de exportación de aproximadamente 250 millones de dólares para los destiladores estadounidenses antes de la disputa comercial.
|
etiquetas
:
exportaciones
,
whisky
,
usa
,
canadá
,
caída
,
70%
,
guerra
,
aranceles
,
trump
#1
Nasser
Me encanta el Bourbón, (no el Borbón) pero me he comprado un Whisky canadiense que está mejor. Creo que voy ha hacer cambio definitivo.
1
K
39
#2
autonomator
#1
Hace tres años que no bebo, pero de mi época del "dedito" muy recomendable el Queen Margot Blended Scotch Whisky de ocho años del Lidl. (sinceramente bueno y un precio rompedor)
1
K
33
#3
Nasser
#2
este no es barato pero enamora
0
K
19
#4
oceanon3d
*
#1
Mientras no sea el mata ratas de Jack Daniels ... yo lo uso para las hormigas y siento pena hasta por esa pobres..
Esa nota a acetona de pegamento imedio como nota de cata ni en el fin del mundo.
4
K
51
#5
Nasser
#4
0
K
19
#7
devilinside
#1
La diferencia para mí, es que el canadiense es rye, que no lleva maíz, como el bourbon
0
K
11
#6
Kamillerix
Espero que ahora se popularice el Canadian Club, no es fácil de ver en muchos "sitios"...
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
