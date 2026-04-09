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Explotación laboral en call centers de Madrid y Fuenlabrada: La actuación de la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional acaba con la detención de siete personas

Explotación laboral en call centers de Madrid y Fuenlabrada: La actuación de la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional acaba con la detención de siete personas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por explotación laboral de ciudadanos extranjeros en call centers, como presuntos responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial. Los arrestados – cuatro hombres y tres mujeres- establecían un sistema de castigos humillantes a los trabajadores entre los que se incluía lanzar tartas a la cara.

| etiquetas: explitación , call center , madrid , estafa
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4 comentarios
12 3 0 K 86 actualidad
manbobi #2 manbobi
Serán los pesaos que quieren mejorar tu línea. Que crujan a los explotadores.
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neo1999 #3 neo1999
#2 Hay teleoperadores técnicos o de reclamación que únicamente reciben llamadas.
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CoolCase #4 CoolCase
#3 Helpdesk , trabajé de joven en ello para vodafone (no contrateis nunca vodafone)
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yabumethod #1 yabumethod
Hay videos al respecto que no han puesto en la noticia. Lo dejo aquí para los que tengan curiosidad.

www.youtube.com/watch?v=ZbdCQAD95RQ
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menéame