Explotación laboral en call centers de Madrid y Fuenlabrada: La actuación de la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional acaba con la detención de siete personas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por explotación laboral de ciudadanos extranjeros en call centers, como presuntos responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial. Los arrestados – cuatro hombres y tres mujeres- establecían un sistema de castigos humillantes a los trabajadores entre los que se incluía lanzar tartas a la cara.