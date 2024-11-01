Explota su casa tras echar un gel desatascador en el baño y denuncia al supermercado donde lo compró  

El demandante asegura que no mezcló el líquido del gel desatascador que compró con ninguna otra sustancia ni producto."La deflagración provocó derribos de tabiques, roturas de cristales, caídas de falsos techos y de revestimientos", explicó en su informe un arquitecto que peritó el piso tras la explosión."El uso fue el ordinario y habitual que puede esperarse por parte de un consumidor medio, sin mezcla con otras sustancias ni alteración alguna"