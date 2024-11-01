edición general
Explota su casa tras echar un gel desatascador en el baño y denuncia al supermercado donde lo compró

El demandante asegura que no mezcló el líquido del gel desatascador que compró con ninguna otra sustancia ni producto."La deflagración provocó derribos de tabiques, roturas de cristales, caídas de falsos techos y de revestimientos", explicó en su informe un arquitecto que peritó el piso tras la explosión."El uso fue el ordinario y habitual que puede esperarse por parte de un consumidor medio, sin mezcla con otras sustancias ni alteración alguna"

skaworld #1 skaworld *
Siempre hay que revisar la lista de ingredientes y tener mucho cuidado por si incluyen a Michael Bay
elTieso #5 elTieso
Pero la cañería quedó desatascada.
DrEvil #6 DrEvil
#5 Eso sí es un desatascador y lo demás son tonterías.
Si ese no funciona... ya olvídate.
traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs
#5 Misión Cumplida
Connect #2 Connect
Las flatulencias se lanzan al aire, no mientras se está sentando en el lavabo, porque se acaban quedando ahí los gases. Una mala combinación de líquido-gases y salta todo por los aires.

Este señor, a pedorrearse a la calle, o debajo de una manta.
Milmariposas #4 Milmariposas
Con la cantidad de vídeos aberrantes que circulan en la RRSS de gente ignorante que echa mil productos diferentes (e incompatibles) juntos para realizar limpiezas de las que presumir en TikTok, qué puede salir mal?
#3 Aas59
Mira mira, las marcas blancas de Mercadona!!!!
