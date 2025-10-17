edición general
Explota una bomba en el coche de un periodista italiano frente a su casa

El periodista italiano y presentador del programa de investigación de la RAI 'Report', Sigfrido Ranucci, ha denunciado este viernes la explosión de su coche esta noche frente a su casa cerca de Roma, un acto "intimidatorio" condenado por el Gobierno. La explosión fue causada supuestamente por un artefacto colocado bajo su vehículo mientras estaba aparcado ante su casa en la localidad de Pomezia, cerca de la capital italiana. Aunque el estallido no ha causado heridos, su coche y el de su hija, estacionado al lado, han quedado gravemente dañados

Cehona #1 Cehona
Mafia o democracia.
#2 decoña
Qué debe saber y sobre quién? ahora más que nunca debe contar lo que sepa
