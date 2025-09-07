Expiloto de Alaska Airlines que intentó apagar los motores del avión se declaró culpable

Un expiloto de Alaska Airlines identificado como Joseph Emerson se declaró culpable tras aceptar un acuerdo el pasado viernes luego de sus acusaciones de intentar apagar los motores de un avión en pleno vuelo después de tomar hongos psicodélicos en 2023. El hecho se produjo durante un vuelo de Horizon Air que transportaba a más de 80 personas. La tripulación de vuelo contuvo a Emerson después de que él tirara de los mandos en la cabina, que habrían cortado el suministro de combustible a los motores.
| etiquetas: alaska airlines , piloto , hongos alucinógenos , horizon air
www.meneame.net/m/aviones/intento-sabotaje-vuelo-alaska-airlines-pilot
www.meneame.net/story/piloto-dice-tomo-hongos-magicos-antes-incidente-
El piloto salió de la cabina, a mear creo, y lo dejo solo. Cerro la puerta y santas pascuas. El piloto no podía entrar a la cabina porque es blindada y solo se abre desde el interior .
¿Como quedó el asunto? ¿Puede volver a ocurrir? ... pensaba que sin un tercer piloto, para que en cabina siempre hayan dos bajo cualquier circunstancia , es muy caro uno de los auxiliares de vuelo entrará cuando uno de los pilotos tenga que salir por lo que sea.
Pero no se ... ¿Sabéis algo de este tema o más de lo mismos hasta el loco siguiente?
PD: Si los tomó dos días antes, huele un poco a invento.
www.youtube.com/@MentourPilotES
"Tras", "después de", pero NO "luego de".
No sé si es un barbarismo, o una mala traducción, pero cada vez lo veo en más sitios.