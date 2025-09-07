edición general
Expiloto de Alaska Airlines que intentó apagar los motores del avión se declaró culpable

Un expiloto de Alaska Airlines identificado como Joseph Emerson se declaró culpable tras aceptar un acuerdo el pasado viernes luego de sus acusaciones de intentar apagar los motores de un avión en pleno vuelo después de tomar hongos psicodélicos en 2023. El hecho se produjo durante un vuelo de Horizon Air que transportaba a más de 80 personas. La tripulación de vuelo contuvo a Emerson después de que él tirara de los mandos en la cabina, que habrían cortado el suministro de combustible a los motores.

Cuñado #6 Cuñado
Menudo viaje :shit:
Forni #2 Forni
Y por eso los que pilotan nunca pueden ir solos.
oceanon3d #8 oceanon3d *
#2 No se bien como es la normativa ahora mismo pero justo ayer pensaba en el piloto alemán esquizofrenico que estrelló el avión hace unos años ... el vuelo que salió de Barcelona .

El piloto salió de la cabina, a mear creo, y lo dejo solo. Cerro la puerta y santas pascuas. El piloto no podía entrar a la cabina porque es blindada y solo se abre desde el interior .

¿Como quedó el asunto? ¿Puede volver a ocurrir? ... pensaba que sin un tercer piloto, para que en cabina siempre hayan dos bajo cualquier circunstancia , es muy caro uno de los auxiliares de vuelo entrará cuando uno de los pilotos tenga que salir por lo que sea.

Pero no se ... ¿Sabéis algo de este tema o más de lo mismos hasta el loco siguiente?
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Eran hongos venezolanos... :troll:
ComoUnaMoto #5 ComoUnaMoto *
Los hongos no son una droga que cree adicción, o al menos eso tengo entendido. ¿A quién se le ocurre tomarlos antes de pilotar un avión?

PD: Si los tomó dos días antes, huele un poco a invento.
Ferran #7 Ferran
#5 alguien que no esta bien de la cabeza…
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Esperando el comentario final de su analizador de incidentes aéreos favorito:
www.youtube.com/@MentourPilotES
DrEvil #9 DrEvil
No me considero un talibán ortográfico, pero... a alguien más le molesta el "luego de" ?
"Tras", "después de", pero NO "luego de".
No sé si es un barbarismo, o una mala traducción, pero cada vez lo veo en más sitios.
