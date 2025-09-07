Expiloto de Alaska Airlines que intentó apagar los motores del avión se declaró culpable

Un expiloto de Alaska Airlines identificado como Joseph Emerson se declaró culpable tras aceptar un acuerdo el pasado viernes luego de sus acusaciones de intentar apagar los motores de un avión en pleno vuelo después de tomar hongos psicodélicos en 2023. El hecho se produjo durante un vuelo de Horizon Air que transportaba a más de 80 personas. La tripulación de vuelo contuvo a Emerson después de que él tirara de los mandos en la cabina, que habrían cortado el suministro de combustible a los motores.