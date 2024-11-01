Expertos en demografía alertan: "La Tierra no puede sostener a la población actual. Hay demasiadas personas"

Un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters concluye que la humanidad ya habría superado la capacidad sostenible del planeta. La investigación, liderada por el científico Corey Bradshaw, de la Universidad Flinders (Australia) y llevada a cabo por investigadores y expertos en demografía, alerta que la Tierra no podrá sostener a la futura población humana e incluso ni siquiera puede con el actual. El planeta podría sostenir a 2500 millones de habitantes.
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En África viven 1.570 millones de personas.
En la Unión Europea hay 450 millones.
¿Quiénes creen que exprimen más al planeta ?
Pero evidentemente, si tu modelo de vida es tener cinco coches por familia, todos un cinco litros gasolina, comer hamburguesa,.filete y batido de vainilla de postre todos los días a todas horas y tú pasatiempo favorito es pegar tiros y tirar bombas, pues evidentemente no, ocho mil millones de personas no podemos hacer eso, no.
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