Expertos en demografía alertan: "La Tierra no puede sostener a la población actual. Hay demasiadas personas"

Un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters concluye que la humanidad ya habría superado la capacidad sostenible del planeta. La investigación, liderada por el científico Corey Bradshaw, de la Universidad Flinders (Australia) y llevada a cabo por investigadores y expertos en demografía, alerta que la Tierra no podrá sostener a la futura población humana e incluso ni siquiera puede con el actual. El planeta podría sostenir a 2500 millones de habitantes.