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Expertos en demografía alertan: "La Tierra no puede sostener a la población actual. Hay demasiadas personas"

Expertos en demografía alertan: "La Tierra no puede sostener a la población actual. Hay demasiadas personas"

Un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters concluye que la humanidad ya habría superado la capacidad sostenible del planeta. La investigación, liderada por el científico Corey Bradshaw, de la Universidad Flinders (Australia) y llevada a cabo por investigadores y expertos en demografía, alerta que la Tierra no podrá sostener a la futura población humana e incluso ni siquiera puede con el actual. El planeta podría sostenir a 2500 millones de habitantes.

| etiquetas: estudio , expertos , demografía , flinders , superpoblación , tierra
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9 comentarios
4 1 1 K 34 actualidad
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Quizás lo que no soporta el planeta es la forma de vida que llevamos, consecuencia del consumismo desbocado.

En África viven 1.570 millones de personas.
En la Unión Europea hay 450 millones.
¿Quiénes creen que exprimen más al planeta ?
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Supercinexin #8 Supercinexin
Menuda puta mierda de expertos. Deben ser expertos capitalistas educados en universidades USA, porque la gente que estudia éste tema es bastante optimista en cuanto a recursos y capacidad de dar una vida normal a la inmensa mayoría de la población.

Pero evidentemente, si tu modelo de vida es tener cinco coches por familia, todos un cinco litros gasolina, comer hamburguesa,.filete y batido de vainilla de postre todos los días a todas horas y tú pasatiempo favorito es pegar tiros y tirar bombas, pues evidentemente no, ocho mil millones de personas no podemos hacer eso, no.
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jonolulu #5 jonolulu
Lo que hay son demasiados ricos
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pitercio #1 pitercio
Perfect timing.
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BastardWolf #3 BastardWolf *
Yo creo que todavía caben muchisimas mas personas, mira la India y lo bien que están que ni se quejan ni nada
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Paltus #4 Paltus
Dos textos que se leen mejor juntos:

x.com/i/status/2048392793693859905
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#7 DotorMaster
Siempre he pensado que si somos tanta gente en el planeta es porque las religiones así lo quieren y consiguen que así sea. Seguramente habrá otras razones, pero las religiones son la principal.
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Lerena #9 Lerena
Están preparando el terreno para algo muy gordo ...
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#6 NanakiXIII
Para un problema que estamos solucionando sin querer...
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menéame