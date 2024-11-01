edición general
Los expertos de la Comisión Europea proponen que las herencias inmobiliarias, las plusvalías por venta de pisos y los suelos vacíos tributen más

La Comisión Europea propondrá cambios profundos en la fiscalidad para financiar la construcción de vivienda a precios accesibles a escala comunitaria, según se desprende del informe Housing Advisory Board, el grupo de 15 expertos que asesora al Ejecutivo comunitario en las líneas maestras de su ya muy próximo Plan Europeo de Vivienda Asequible. El documento aboga por que la riqueza generada por los activos inmobiliarios, a través de herencias que comprendan estos activos, plusvalías de compraventas o suelos vacíos, tribute más en cada uno de...

Barney_77 #1 Barney_77
Seguro que esto no tardan ni un minuto en meterlo en nuestra legislacion.
powernergia #2 powernergia
Medidas lógicas si queremos frenar aunque sea un poco la desigualdad creada sobre todo entre propietarios y no propietarios.
aupaatu #3 aupaatu *
Las herencias inmobiliarias de tercera vivienda me imagino, no de de las viviendas de los padres que teóricamente pueden ser dos.
