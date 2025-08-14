Un experto en medioambiente, sobre los incendios: "Lo llevamos advirtiendo años, es un problema de gestión forestal, no de medios"  

Llevamos semanas advirtiendo de qué iba a pasar y el riesgo de grandes incendios forestales. De que estos fueran simultáneos y el agravante de que colapsen los equipos de extinción. Cuando en lugar de uno tienes 17 como el martes por la tarde, eso es absolutamente imposible de controlar[...]Aunque tuviéramos 10 veces más medios que en estos momentos, no haríamos más, ni podríamos apagar los incendios antes, ni controlarlos ni evitarlos[...]no se hace la gestión forestal adecuada, así que tenemos los bosques convertidos en auténticos polvorines.