Un experto en medioambiente, sobre los incendios: "Lo llevamos advirtiendo años, es un problema de gestión forestal, no de medios"  

Llevamos semanas advirtiendo de qué iba a pasar y el riesgo de grandes incendios forestales. De que estos fueran simultáneos y el agravante de que colapsen los equipos de extinción. Cuando en lugar de uno tienes 17 como el martes por la tarde, eso es absolutamente imposible de controlar[...]Aunque tuviéramos 10 veces más medios que en estos momentos, no haríamos más, ni podríamos apagar los incendios antes, ni controlarlos ni evitarlos[...]no se hace la gestión forestal adecuada, así que tenemos los bosques convertidos en auténticos polvorines.

2 comentarios
sorrillo #1 sorrillo
Hay que plantar más árboles.
#2 AMartian
Viviendo en el país que vivimos y viendo que la parte norte se esta asimilando al clima mediterráneo, hay que plantearse muy seriamente replantar solo con bosque mediterráneo. Los bosques actuales con este clima son bombas inapagables, por mucha limpieza y cuidado que pongas, es cuestión de tiempo que arda y se genera tal masa de calor que calcina el suelo, mata bomberos y arrasa casas, se forman sopletes que avanzan cientos de metros en segundos, de nada sirven los cortafuegos.
