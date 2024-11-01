·
2
meneos
47
clics
Un experto en compraventa de viviendas revela que no todo el mundo es apto para vivir en Baleares: "Me alegra que sea así"
Ha insistido en que su reflexión no tiene nada que ver con el precio de las casas
baleares
isleños
#1
YeahYa
Siendo un artículo de La Razón, me gusta que destaquen hechos más allá del dinero.
Y es cierto, Baleares en invierno no está hecha para la boca del asno, ni la del turista de masas.
0
K
19
#3
HeilHynkel
Ha insistido en que su reflexión no tiene nada que ver con el precio de las casas
Claro que no. Tiene que ver con tu capacidad económica para comprarlas.
0
K
19
#2
Flogisto
Lo jodido es que seas uno de esos no aptos y te haya tocado nacer ahí.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
