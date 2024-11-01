edición general
Un experto en compraventa de viviendas revela que no todo el mundo es apto para vivir en Baleares: "Me alegra que sea así"

Ha insistido en que su reflexión no tiene nada que ver con el precio de las casas

Siendo un artículo de La Razón, me gusta que destaquen hechos más allá del dinero.

Y es cierto, Baleares en invierno no está hecha para la boca del asno, ni la del turista de masas.
Claro que no. Tiene que ver con tu capacidad económica para comprarlas. xD
Lo jodido es que seas uno de esos no aptos y te haya tocado nacer ahí.
