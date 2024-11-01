edición general
Una experta analiza la comunicación no verbal del saludo entre Trump y Sánchez: "Hoy sí faltó maquillaje"

Han sido apenas 15 segundos, pero en ellos hay multitud de microgestos que delatan lo que podían estar sintiendo tanto Pedro Sánchez como Donald Trump. Sánchez y Trump intercambian un cordial saludo en plena tensión por el gasto en defensa de España, Trump señala públicamente a Sánchez por el gasto en Defensa: "¿Estáis trabajando ya sobre el PIB?"

Lo realmente importante son los gestos verbales y no verbales de la ppsunia y la voxrrokada viendo al Perro aguantar los envites interno y externos.

Sus sobremesas tienen que ser un gran negocio para el distribuidor de Alka-Seltzer
"¿Estáis trabajando ya sobre el PIB?"

Es una pregunta de cazurro ignorante. España no tiene nada que trabajar sobre su PIB. Lo que el payaso naranja quería decir es que si estábamos trabajando en incrementar el gasto militar al 5% del PIB.
"¿Estáis trabajando ya sobre el PIB?"
Yo entendí que le dijo que buen trabajo en España, no sé si de forma sarcástica.
#2 Mi interpretación es sobre el 5% del PIB en defensa... Qué hay de lo mio
