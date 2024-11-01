Una experta analiza la comunicación no verbal del saludo entre Trump y Sánchez: "Hoy sí faltó maquillaje"

Han sido apenas 15 segundos, pero en ellos hay multitud de microgestos que delatan lo que podían estar sintiendo tanto Pedro Sánchez como Donald Trump. Sánchez y Trump intercambian un cordial saludo en plena tensión por el gasto en defensa de España, Trump señala públicamente a Sánchez por el gasto en Defensa: "¿Estáis trabajando ya sobre el PIB?"
Sus sobremesas tienen que ser un gran negocio para el distribuidor de Alka-Seltzer
Es una pregunta de cazurro ignorante. España no tiene nada que trabajar sobre su PIB. Lo que el payaso naranja quería decir es que si estábamos trabajando en incrementar el gasto militar al 5% del PIB.
Yo entendí que le dijo que buen trabajo en España, no sé si de forma sarcástica.