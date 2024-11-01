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El experimento liberticida de Milei explota: solo el 26,5% ve probable votarle en 2027

El experimento liberticida de Milei explota: solo el 26,5% ve probable votarle en 2027

La épica liberticida empieza a tener goteras. Y no pequeñas. Una nueva encuesta nacional de la consultora Sentimientos Públicos, adelantada por Clarín, ha medido el potencial electoral de Javier Milei de cara a una posible reelección en 2027. El resultado no es precisamente música para la Casa Rosada: apenas un 26,5% de las personas encuestadas considera probable votar al Presidente para un segundo mandato. Enfrente, un 73,5% dice estar en desacuerdo con esa posibilidad.

| etiquetas: milei , argentina , votos , liberticida
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4 comentarios
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Se han cansado de comer burro
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Connect #1 Connect
El problema no es que quieran votarle. La cuestión es a quién se tendrá que votar entonces. Y si no hay una alternativa decente, pues se repite el voto
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ElRespeto #3 ElRespeto
Un 26,5% de ciudadanos es muchísimo, sabiendo que eso es más de un 50% de la población total que vota.
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StuartMcNight #4 StuartMcNight
#3 Yo creo que ese es un tema importante a calibrar y que la pregunta no permite aclarar. No votar a Milei en la siguiente eleccion no implica ir a votar por algun otro candidato.

Si ese 26.5% votan todos y del resto solo votan un 25% y los otros 50% no van a votar... sigue siendo mayoria de Milei.
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menéame