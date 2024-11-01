El experimento liberticida de Milei explota: solo el 26,5% ve probable votarle en 2027

La épica liberticida empieza a tener goteras. Y no pequeñas. Una nueva encuesta nacional de la consultora Sentimientos Públicos, adelantada por Clarín, ha medido el potencial electoral de Javier Milei de cara a una posible reelección en 2027. El resultado no es precisamente música para la Casa Rosada: apenas un 26,5% de las personas encuestadas considera probable votar al Presidente para un segundo mandato. Enfrente, un 73,5% dice estar en desacuerdo con esa posibilidad.