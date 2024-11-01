edición general
El experimento Gaza: Trump afianza el modelo del capital sobre la sangre

El experimento Gaza: Trump afianza el modelo del capital sobre la sangre

La Franja se convierte en un laboratorio geopolítico al servicio del negocio y el autoritarismo bajo el amparo de Washington y Tel Aviv

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Trump afianza el modelo del capital sobre la sangre

Como si fuera algo nuevo.
#2 NoMeVeas *
Los robots en Matrix sacando energia de los humanos dormidos era un modelo mas humano que este Capitalismo capaz de condenar a una trituradora de carne a millones por generar cualquier beneficio.
