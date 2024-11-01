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El experimento Filadelfia y la cuarentena planetaria

De acuerdo al relato de los extraterrestres, a raíz de este último cataclismo de gran alcance surgió una estrategia para proteger a la humanidad de cualquier nueva amenaza exterior que ponga en riesgo la agenda del “Plan Maestro”. Así se decidió establecer una “cuarentena planetaria”, una suerte de bloqueo cósmico a otras civilizaciones que podrían arribar con propósitos bélicos o de colonización. La medida, aunque inició en aquellos lejanos tiempos, fue fortalecida en una fecha tan reciente como 1945.

| etiquetas: experimento , filadelfia , eeuu , tecnología , extraterrestres
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5 comentarios
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D303 #2 D303
#1 Perdona dame contexto de este video/película porque me esta atrayendo mucho.
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ContinuumST #3 ContinuumST
#2 Una serie francesa con toques de humor. www.filmaffinity.com/es/film155088.html
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D303 #5 D303
#3 Muchísimas gracias a buscarla como un loco. Tiene una pinta brutal.
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Lo malo es que no pretende ser una obra de ficción :wall: :ffu:
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menéame