El experimento Filadelfia y la cuarentena planetaria

De acuerdo al relato de los extraterrestres, a raíz de este último cataclismo de gran alcance surgió una estrategia para proteger a la humanidad de cualquier nueva amenaza exterior que ponga en riesgo la agenda del “Plan Maestro”. Así se decidió establecer una “cuarentena planetaria”, una suerte de bloqueo cósmico a otras civilizaciones que podrían arribar con propósitos bélicos o de colonización. La medida, aunque inició en aquellos lejanos tiempos, fue fortalecida en una fecha tan reciente como 1945.