Expediente X John Bush: sus años en Anthrax; de la sorpresa al olvido...

Con la entrada en 1992 de John Bush para grabar Sound of White Noise, parecía que la jugada de Scott Ian había funcionado. Bush había dado una nueva identidad a Anthrax, y ahora, por fin, parecían preparados y dispuestos a dar el salto definitivo al mainstream. Pero el efecto Bush solo duró un disco, y la banda cayó en una deriva musical y artística que acabó relegándolos a un plano casi residual. Para recordar los años de John con los neoyorquinos os invito a prepararos para: Expediente X John Bush; sus años en Anthrax; de la sorpresa al olvid

