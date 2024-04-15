Exministro danés condenado a prisión por caso de imágenes de abuso infantil [en]

Larsen, quien fuera un alto cargo socialdemócrata y ministro de Industria entre 2013 y 2015, admitió tener más de 6.000 fotografías y 2.000 vídeos en su ordenador que mostraban abusos sexuales a niños. Sin embargo, negó los cargos en su contra, alegando que la razón por la que tenía ese material era para intentar averiguar quién lo había abusado cuando era niño. "Buscaba material de sí mismo cuando era niño", dijo su abogada Berit Ernst a la agencia de noticias AFP antes del veredicto judicial en el Tribunal Municipal de Copenhague el lunes.
