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La exministra Trinidad Jiménez deja la estrategia global de Asuntos Públicos de Telefónica y pasará a ser asesora

La hasta ahora directora de estrategia global de Asuntos Públicos de Telefónica, la exministra socialista Trinidad Jiménez, dejará en las próximas semanas su puesto en la compañía de telecomunicaciones presidida por Marc Murtra, en una salida pactada entre ambas partes, tras diez años al frente del área. Jiménez seguirá vinculada al grupo como asesora del área de Asuntos Corporativos, por lo que conservará una relación profesional con la operadora pese a abandonar su responsabilidad ejecutiva.

| etiquetas: trinidad jiménez , telefónica
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3 comentarios
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#3 concentrado
Puerta giratoria de puerta giratoria, y así hasta la jubilación. No hay que ser demasiado malpensado para encontrar respuesta a la pregunta de qué ven las grandes empresas en los políticos para darles tan suculentos trabajos cuando abandonan los parlamentos.
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Gry #2 Gry
¿"Relación profesional" es un eufemismo para decir que va a cobrar sin currar nada? :troll:
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menéame