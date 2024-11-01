La exministra Trinidad Jiménez deja la estrategia global de Asuntos Públicos de Telefónica y pasará a ser asesora

La hasta ahora directora de estrategia global de Asuntos Públicos de Telefónica, la exministra socialista Trinidad Jiménez, dejará en las próximas semanas su puesto en la compañía de telecomunicaciones presidida por Marc Murtra, en una salida pactada entre ambas partes, tras diez años al frente del área. Jiménez seguirá vinculada al grupo como asesora del área de Asuntos Corporativos, por lo que conservará una relación profesional con la operadora pese a abandonar su responsabilidad ejecutiva.