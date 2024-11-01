El exmarido de Juana Rivas: «Me denuncia una persona enferma que ha hecho de la vida de mis hijos un infierno»

El juicio a Arcuri por presuntos malos tratos a sus hijos se ha trasladado a octubre: «No hay base, no hay fundamento», recalca el acusado. «Me acusan de barbaridades que nunca han pasado, no sé cuántas denuncias ha puesto contra mí, he perdido ya la cuenta. Es una persona enferma, instrumentalizada ,que ha hecho un infierno de la vida de mis hijos. Creo que en la base de todo está una enfermedad mental y le haría falta un análisis psiquiátrico».