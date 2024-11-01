edición general
El exmarido de Juana Rivas: «Me denuncia una persona enferma que ha hecho de la vida de mis hijos un infierno»

El exmarido de Juana Rivas: «Me denuncia una persona enferma que ha hecho de la vida de mis hijos un infierno»

El juicio a Arcuri por presuntos malos tratos a sus hijos se ha trasladado a octubre: «No hay base, no hay fundamento», recalca el acusado. «Me acusan de barbaridades que nunca han pasado, no sé cuántas denuncias ha puesto contra mí, he perdido ya la cuenta. Es una persona enferma, instrumentalizada ,que ha hecho un infierno de la vida de mis hijos. Creo que en la base de todo está una enfermedad mental y le haría falta un análisis psiquiátrico».

tronchastiles #5 tronchastiles
#3 La secta de Granada, con Paqui Granados, Miguel Lorente, etc deberían estar entre rejas.

No entiendo como a día de hoy, con todo lo que sabemos del asunto, haya gente que apoye sus tropelías.
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Con el tiempo, les cae una falsa denuncia falsa y se les pasa.
Pertinax #1 Pertinax
Esta chica bien, lo que se dice bien, todos sabemos que no está ni ha estado nunca.
#2 maoma
#1 es culpa del patriarcado
Pertinax #3 Pertinax *
#2 O del Paquigranadato, alentado por el Monterato y el planchabragado... hasta que les pasa a ellos. Ejemplos abundan.
tronchastiles #4 tronchastiles
Y con el apoyo de todo un gobierno, cómplice del maltrato infantil que han sufrido sus hijos.

Ni olvido ni perdón.
#7 surco *
Pues yo no tengo ni idea de que pasa aquí y creo que es bastante difícil saberlo con cierta objetividad cuando tanta gente se dedica a embarrar.
Ahora bien, lo que si creo es que aquí se han juntado el hambre con las ganas de comer y que los críos en el fondo, se la pelan a todo el mundo.....estas cosas solo llegan a este punto cuando te importa más tu odio que tus hijos.
tronchastiles #8 tronchastiles *
#7 Ya, es muy complicado saber la verdad, por un lado tenemos varias denuncias desestimadas, un montón de informes psicosociales a favor de la custodia paterna, informes que revelan que la madre manipula a sus propios hijos para ponerlos en contra de su padre, condenas por secuestros (con indultos ideológicos) ... Y por otro lado una sentencia por conformidad de de maltrato de hace veinte años por una trifulca doméstica debido al estado de embriaguez de ella ...

Si, es muy complicado tomar partido en este caso.

Y bueno, aunque esos niños no te importan tanto como los tuyos propios, la indefensión que sufren en este país, da bastante miedo a cualquier padre.
Fartón_Valenciano #10 Fartón_Valenciano
#7 #8 #9 Por el momento lo único que es cierto es que Arcuri cumplió con todo lo que le ordenaron los jueces, no se puede decir lo mismo de Rivas...
Pertinax #9 Pertinax
#7 Si a Arcuri "se la pelasen" sus hijos, no habría movido un dedo cuando su madre los sustrajo ilegalmente. Piensa en qué gana con ello que no sean problemas muy graves.
