El exmarido de Juana Rivas: «Me denuncia una persona enferma que ha hecho de la vida de mis hijos un infierno»

El juicio a Arcuri por presuntos malos tratos a sus hijos se ha trasladado a octubre: «No hay base, no hay fundamento», recalca el acusado. «Me acusan de barbaridades que nunca han pasado, no sé cuántas denuncias ha puesto contra mí, he perdido ya la cuenta. Es una persona enferma, instrumentalizada ,que ha hecho un infierno de la vida de mis hijos. Creo que en la base de todo está una enfermedad mental y le haría falta un análisis psiquiátrico».
No entiendo como a día de hoy, con todo lo que sabemos del asunto, haya gente que apoye sus tropelías.
Ni olvido ni perdón.
Ahora bien, lo que si creo es que aquí se han juntado el hambre con las ganas de comer y que los críos en el fondo, se la pelan a todo el mundo.....estas cosas solo llegan a este punto cuando te importa más tu odio que tus hijos.
Si, es muy complicado tomar partido en este caso.
Y bueno, aunque esos niños no te importan tanto como los tuyos propios, la indefensión que sufren en este país, da bastante miedo a cualquier padre.